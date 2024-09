Suzuki Music Party Amadeus annuncia gli ospiti dell’evento sul Nove

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 6 settembre 2024) L’entusiasmo diè contagioso. Il conduttore ravennate, appena approdato sul, sta iniziando a mettere in opera i progetti che aveva in mente quando ha deciso di lasciare la Rai per esplorare nuove possibilità. Tra le prime vi è certamente il, trasmesso dall’Allianz Cloud di Milano come primo eventoale della nuova era su Warner Bros. Discovery. Il cast sta prendendo forma e il suo presentatore continua adre i primi nomi sul suo profilo Instagram. I primidisogna in grande e non ha intenzione di lasciare in un angolo laa, una delle sue più grandi passioni. Dopotutto era così che aveva cominciato e che ha raggiunto il suo successo maggiore. Cinque Festival di Sanremo di seguito e ora un evento importante da Milano per il quale promette un cast di altissimo livello.