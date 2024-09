Sinner clamorosa retromarcia | severo ma giusto

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 6 settembre 2024) Jannik, è evidente che il tennista abbia cambiato idea: il dietrofront inaspettato ha lasciato tutti di stucco. Ci sono voluti 4 set, ma alla fine Jannikè riuscito a domare, ancora una volta, l’avversario che qualche tempo fa gli sbadigliava in faccia. Parliamo di Daniil Medvedev, che in passato faceva parte, probabilmente, della schiera di persone convinte che all’azzurro mancasse qualcosa e che, in virtù di ciò, non fosse destinato a sfondare. Jannikè in semifinale agli Us Open (LaPresse) – Ilveggente.itArchiviato il loro tredicesimo faccia a faccia –ha vinto 6 di questi scontri – dovrà disputare, adesso, la sua prima semifinale agli Us Open. Ora che anche l’esame di russo è stato brillantemente superato, Jannik dovrà affrontare uno dei più cari amici che ha nel circuito: Jack Draper.