Selena Gomez è diventata miliardaria a 32 anni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Roma, 6 settembre 2024 –è ufficialmente. L’attrice, cantante e imprenditrice statunitense ha raggiunto il traguardo finanziario a 32ed è quindi, secondo Bloomberg, una delle più giovani miliardarie ‘self-made’ degli Stati Uniti, con un patrimonio stimato di 1,3 miliardi di dollari. La ricchezza della star proviene dalle diverse attività cheporta avanti. Sicuramente c’è la sua carriera musicale, che le permette di raccogliere molte royalties tramite le piattaforme di treaming. E poi quella attoriale: attualmente i suo show su Hulu, ‘Only Murders in the Building’, che è stato appena rinnovato per una quinta stagione eguadagna 6 milioni di dollari per ogni stagione. Ma, sempre secondo Bloomberg, l’introito maggiore per la star americana è legato a ‘Rare Beauty’, la sua linea di make up, lanciata 5fa.