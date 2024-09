Ocean’s 14 | il sequel della saga potrebbe essere realtà

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 6 settembre 2024) A quanto pare, da come apprende Deadline, un nuovo film del franchise di successoWarner Bros , iniziato conEleven14. Fonti hanno detto che George Clooney e Brad Pitt torneranno e che stanno corteggiando Edward Berger per assumerne la regia. Berger sta emergendo come un regista d’élite. Ha seguito Niente di nuovo sul fronte occidentale (che ha vinto quattro Oscar, tra cui Miglior film internazionale) con Conclave, il drammaFocus Features sull’intrigo dietro l’elezione di un nuovo papa che ha suscitato elogi dopo il suo debutto a Telluride. È molto probabile che il film venga candidato all’Oscar per il Miglior film con Berger e Ralph Fiennes al centrocorsa ai premi. Fiennes recita insieme a Stanley Tucci, John Lithgow e Isabella Rossellini.