Notizie dal mondo Asvis | Eutanasia e suicidio assistito | ecco come cambia tra Paesi sesso età e religione

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 6 settembre 2024) Si riporta di seguito il testo integrale di Sofia Petrarca della Redazione– Comitato Scientifico diretto dal prof. Enrico Giovannini – apparso sul sitoin data 4 settembre “La Chiesa invita a riflettere su quanto l’ostinazione irragionevole nelle cure (accanimento terapeutico) non rappresenti una medicina davvero a misura della persona malata” ha dichiarato monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia accademia per la vita, che ad agosto aveva consegnato a Papa Francesco un vademecum sul tema del fine vita. “Personalmente”, ha precisato, “non praticherei l’assistenza al, ma comprendo che una mediazione giuridica possa costituire il maggior bene comune concretamente possibile nelle condizioni in cui ci troviamo“.