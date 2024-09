LIVE MotoGP GP San Marino 2024 in DIRETTA | Acosta vola nelle pre-qualifiche Marc Marquez e Bagnaia sono lì

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 6 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.33guida alla stra-grande la GasGas che con una media/soft usate si porta davanti a tutti in 1:31.301 a precedere di 0.063e di 0.269. 15.32 Peccato per Bastianini che fatica tantissimo nel t-4, dopo buoni tempi. 15.31 Pista che continua a gommarsi e Martin scala la classifica con la combinazione media/soft in quarta posizione a 0.317 dalla vetta. 15.30 Rientrati ai boxche posgodere di una buona base per quanto mostrato dai crono fin qui notati. 15.29 Bastianini si porta in decima posizione a 0.702 dalla vetta. Comandain 1:31.364 a precedere di 0.206e di 0.308 un grande Pedro. Sesto Bezzecchi a 0.505 e settimo Morbidelli a 0.552. Martin è ottavo, che però sta lavorando su gomme usate sul piede di 1:32 e mezzo. 15.