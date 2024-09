LIVE Francia-Italia 0-0 Nations League calcio in DIRETTA | Retegui parte titolare!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 6 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.30 Il test è di quelli più pesanti tra per l’contro la forte. 20.25 Nel bilancio complessivo, gli Azzurri prevalgono con 18 vittorie e 10 pareggi, mentre laha ottenuto 11 successi. 20.20 L’è in vantaggio anche sul fronte dei gol segnati, con 82 reti a fronte delle 56 della. 20.15 Un altro elemento a favore dellaè rappresentato dagli ultimi scontri diretti, tutti vinti dai Galletti. L’non ottiene una vittoria contro i francesi dal 2008, durante la fase a gironi degli Europei in Austria e Svizzera. 20.10 Gli Azzurri e i Bleus si sono affrontati cinque volte ai Mondiali.