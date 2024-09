LIVE Atletica Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | straordinario oro di Assunta Legnante nel peso quarto Dieng nei 1500

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 6 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.15 Errore per Broom-Edwards a 1.97. 12.13 Bene anche Praveen, mentre Lepiato e Broom-Edwards passanomente a 1.97. 12.11 Giyazov e Loccident superano 1.93 al primo tentativo. 12.10 Triplo errore per Amon, il nigeriano è fuori. 12.09 Loccident supera al secondo tentativo 1.89, è record paralimpico nella classe T64 per l’americano. 12.07 Arriva l’errore per Loccident, mentre Amon è costretto a superare la misura al terzo tentativo. 12.04 Debuttano al meglio Lepiato e Praveen a 1.89. 12.02 Sbaglia Amon il primo tentativo a 1.89, mentre arriva l’errore per Amon. 12.01 Ancora un atleta al termine della gara del giavellotto classe T20. In testa troviamo sempre Revenko in 30.77. 12.00 Buono anche il salto a 1.85 per l’uzbeko Giyazov e per l’americano Loccident. 11.58 Il nigeriano Amon supera 1.85 al primo tentativo. 11.55 Amon supera 1.