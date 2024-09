La decisione dei parenti Strage familiare di Paderno la notizia sui funerali

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 6 settembre 2024) Nella giornata del 5 settembre c’è stata la convalida dell’arresto per il 17enne autore delladiDugnano, in provincia di Milano. Ma ora l’attenzione di molti si sta concentrando suidelle vittime, ovvero il padre, la madre e il fratellino dell’omicida reo confesso. E stanno emergendo importanti dettagli su ciò che succederà nei prossimi giorni. A fare il punto della situazione sulladie in particolare suidelle vittime, è stato il sito Ilrio.net. La famiglia Chiarioni è stata brutalmente assassinata dall’adolescente, che ha ammesso di aver agito per un malessere generale nemmeno attribuibile a presunti screzi con ipiù stretti. E ora si avvicina sempre più il momento più commovente. Leggi anche: “Cosa ho fatto dopo averli colpiti”.