Il macellaio più famoso d' Italia apre un ristorante a Firenze | ecco come sarà Cecchini Griglia

(Di venerdì 6 settembre 2024) Sbarca in città ilpiùd’. Darioil 19 settembre arriva a, al 25hours Hotel in piazza San Paolino, indirizzo che si aggiunge alla sua macelleria a Panzano e ai suoi ristoranti Solociccia e Officina della Bistecca sempre a Panzano, nel cuore del Chianti. Nello spazio dentro l’hotel fiorentino ilchiantigiano proporrà un menu fisso,, che propone al’esperienza già proposta a Panzano, un rito conviviale celebrato due volte al giorno, alle 13 alle 20. Naturalmente saranno i tagli di carne i protagonisti, a partire dal cosiddetto “Sushi del Chianti”, ovvero la Tartare di manzo crudo, ma anche carpacci, bistecche alla Panzanese (servita cioè con fagioli e patate al cartoccio) in un percorso che valorizza ogni parte dell’animale.