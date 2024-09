Grande Fratello annunciata la terza concorrente Nip | è un’esperta di reality show

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 6 settembre 2024) La nuova rivelazione ha già suscitato alcune polemiche sul web, la nuova gieffina, infatti, non è affatto sconosciuta al pubblico dei. Come nella passata edizione, anche quest'anno ilha deciso di far convivere sotto lo stesso tetto personaggi del mondo dello spettacolo e illustri sconosciuti. Tuttavia, i concorrenti Nip (non famosi) annunciati fino a oggi non sembrano del tutto estranei al mondo dellobusiness, contrariamente a quanto promesso dal conduttore Alfonso Signorini. Da Temptation Island alla Casa del GF Secondo quanto riportato* dal sito di Davide Maggio, lunedì 16 settembre Yulia Naomi Bruschi varcherà la famosa porta rossa per entrare nella Casa comenon famosa. In realtà, come precisato dallo stesso portale, la giovane cubana non è