Genitori e fratellino uccisi | Ho chiuso gli occhi a tutti e tre Il 17enne in cella | provavo pietà

(Di venerdì 6 settembre 2024) e Nicola Palma "Volevo canre tutta la mia vita di prima" per superare quel "malessere" che provava da tempo. Per farlo, ha sterminato la famiglia con 68 coltellate, di cui 39 al piccolo Lorenzo. È una delle frasi che Riccardo C., ilreo confesso dell’assassinio deie deldi 12 anni, ha pronunciato nell’interrogatorio davanti al gip Laura Margherita Pietrasanta per spiegare il raid killer della notte tra sabato e domenica della scorsa settimana nella villetta a Paderno Dugnano. Il giudice ha disposto la convalida dell’arresto per triplice omicidio e la misura cautelare nel carcere minorile Beccaria, respingendo la richiesta del legale Amedeo Rizza di trasferirlo in una comunità. "È da quest’estate che sto male, ma già negli anni scorsi mi sentivo distaccato dagli altri. Forse il debito in matematica può aver influito – ha dichiarato il–.