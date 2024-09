Francia Italia streaming e diretta tv | dove vedere la partita della Nations League

Leggi tutta la notizia su tpi

Oggi, venerdì 6 settembre 2024, alle ore 20,45 Francia e Italia si sfidano al Parco dei Principi di Parigi, partita valida per la Uefa Nations League 2024-2025. Le due nazionali sono inserite nello stesso raggruppamento di Belgio e Israele. La partita tra Francia e Italia sarà visibile in chiaro e completamente gratis e in HD su Rai 1. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 20,45 di oggi, venerdì 6 settembre 2024, con telecronaca di Alberto Rimedio e Lele Adani. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti.