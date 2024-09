Eventi al chiostro di Sant’Agostino Oggi un focus sul mercato dell’arte | Confermato il boom di presenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024) C’è ancora un lungo fine settimana per gustare e apprezzare Cortonantiquaria 2024. Le porte della manifestazione, giunta quest’anno alla sua sessantaduesima edizione, si chiuderanno definitivamente solo alle ore 20 di domenica. Gli appassionati potranno approfittare dell’orario continuato del weekend per poter visitare la mostra che si snoda all’interno delle sale del suggestivodi, nel cuore della città antica. Un evento che a Cortona è da sempre atteso ogni fine estate. D’altronde, la longevità non le manca e nemmeno la tenacia, tanto che non ha subito interruzione nemmeno durante il periodo pandemico. Ha saputo mantenere la sua popolarità nel settore immutata nel tempo collocandola tra glipiù prestigiosi d’Italia.