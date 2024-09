Ecco Sottini e Ntenda

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024) Il centrale difensivo Edoardoe l’esterno Jean Claudesono gli ultimi in ordine di tempo ad essere stati presentati in casa Spal. Ieri mattina al centro di via Copparo i due nuovi acquisti biancazzurri si sono messi a disposizione della stampa, in attesa di scendere in campo nella gara di domenica pomeriggio al ‘Mazza’ con la Lucchese: persarebbe l’esordio,invece ha già fatto qualche minuto a Perugia. Il compito di introdurre i due difensori biancazzurri è spettato come sempre al direttore dell’area tecnica Alex Casella: "Siamo qui a presentare gli ultimi due difensori oggetto di mercato che completano e alzano il livello della rosa.