Che fine ha fatto Rabiot? Da titolare della Juve e della Francia a turista per sempre | la sua estate tra lusso e capricci

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Da “cavallo pazzo” a “cavallo selvaggio” (in cerca di squadra) è un attimo. L’di Adrienassomiglia tutto tranne che a quella di un calciatore professionista. Dopo il gelido addio con lantus e la partecipazione-fantasma a Euro2024, il centrocampista francese non ha dato la minima impressione di volersi preparare alla nuova stagione. Selfie in mare e sullo yacht, ma di un pallone o di un campo da calcio nemmeno l’ombra. “ha una situazione un po’ imbarazzante. Aveva la scelta al 100%, era in scadenza di contratto ed è sollecitato da parecchie squadre. Però ora è senza squadra e non si allena in un gruppo. Spero possa rapidamente scegliere un club che possa poi riportarlo con noi”, ha detto Didier Deschamps alla vigilia di–Italia.