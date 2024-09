Casucci Lega | Nella provincia di Arezzo è la Valdichiana la zona col maggior numero di allevamenti di questi animali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024), 6 settembre 2024 – “Non sono solitamente propenso a nessun tipo di allarmismo, ma riguardo al diffondersi della peste suina africana, ho ritenuto doveroso ed utile, presentare un atto alla Giunta regionale per fare il punto della situazione in merito a questa attuale problematica-afferma Marco, Consigliere regionale della.” “Per quanto concerne ladi, ad esempio, è lal’area in cui è presente ildidi-prosegue il Consigliere.” “Nel mio atto, chiedo, innanzitutto, di conoscere ilesatto dei casi riscontrati in Toscana e se hanno interessatod’allevamento, o se gli eventi si siano verificati vicino alle aziende-precisa l’esponente leghista.