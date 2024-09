Atletica le scarpe chiodate possono dare ai corridori un vantaggio medio del 2%

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 6 settembre 2024) Secondo una ricerca condotta dall’Universita’ del Massachusetts Amherst e pubblicata sul Journal of Sport and Health Science, lecon i ‘super chiodi’, scientificamente descritti come chiodi con tecnologia avanzata per calzature (Aft),aiundel 2% soprattutto nelle gare di media distanza su pista, come gli 800 e i 1.500 metri. “Gli atleti dihanno iniziato a indossare le super punte circa cinque anni fa e ora sono comuni nelle gare did’eliteé“, spiega Wouter Hoogkamer, professore associato di kinesiologia presso l’UMass Amherst e autore principale dello studio.