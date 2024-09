Arrestato ladro seriale dopo l' ennesimo furto | deve scontare quasi 5 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024) La Spezia, 6 settembre 2024 -ricercato dalla polizia: era nel quartiere Umbertino e aveva da poco commesso l’. Il trentasettenne cittadino marocchino, ricercato per un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale della Spezia,espiare la pena di 4, 10 mesi e 20 giorni di reclusione, per un cumulo di pene. Il provvedimento restrittivo riguardava diversi reati contro il patrimonio commessi alla Spezia tra il 2020 e il 2021 e, più precisamente, una serie di furti aggravati, ricettazioni e possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso. L’uomo, in città ma di fatto senza fissa dimora, era ricercato da due giorni dagli uomini della squadra mobile spezzina, incaricati dell’esecuzione del relativo provvedimento restrittivo.