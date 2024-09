Alvaro Morata e Alice Campello il momento cruciale della crisi | retroscena

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 6 settembre 2024) Trail matrimonio è già giunto al termine, dopo dieci anni d’amore, contro ogni aspettativa. Inutili i tentativi di darsi una seconda occasione, i due personaggi pubblici hanno deciso di dare l’annuncio sui propri rispettivi profili social. Ma c’è stato unpreciso in cui tutto è andato verso il peggio. Come in ogni storia, anche in quella trac’è stato un precisoche ha decretato la fine del loro matrimonio. Sarebbe stata in particolare una precisa litigata, che avrebbe messo fine a tutto, o quasi. Perché, in effetti, è passato altro tempo dopo prima dell’annuncio ufficialeseparazione. A sostenerlo è un magazine spagnolo. Ecco la nuova tesirottura.