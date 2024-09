A Zenzero off la prima presentazione in città di Inquieto vivere del pompiere poeta Andrea Bindi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024) Arezzo, 6 settembre 2024 –assoluta inper l’”” di, ilaretino la cui raccolta di poesie è divenuta in breve tempo un caso editoriale riscuotendo un successo immediato e spontaneo tra i lettori, incantati dalle storie di lavoro, di vita, di quotidianità tradotte in versi con una semplicità che si trasforma in lirica e raggiunge il cuore e l’anima di chi legge, e con una immediatezza sorprendente e sicuramente insolita per questa forma d’espressione letteraria. Sabato 7 settembre alle 18:00 nel parco pubblico di via Giovanni Acuto ladel libro dichiuderà la programmazione diOFF, la rassegna letteraria promossa dall'associazione ORA Officina Rilancio Arezzo in collaborazione con la libreria Edison by Biblion.