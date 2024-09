5 milioni di dosi di vaccino Il terrore per una nuova pandemia arriva dagli Usa

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 6 settembre 2024) Negli Stati Uniti è allarme rosso per il timore dell’arrivo di una. Tanto che il Governo americano ha messo a disposizione 5diper far fronte a quella che per gli esperti sta diventando una vera e propria emergenza. Un gruppo di infettivologi e di esperti di salute pubblica statunitensi, infatti, ha lanciato una proposta sul Journal of American Medical Association per offrire a tutti coloro che fossero interessati, perché appartenenti ai cosiddetti gruppi a rischio, la possibilità di vaccinarsi contro l’Influenza Aviaria H5N1. Ed è proprio l’Aviaria al centro dell’allarme lanciatoesperti. Che hanno sottolineato come la prevenzione si renderebbe necessaria a causa del perdurare dell’epidemia fra i bovini, e dal fatto che sarebbero in aumento i casi di contagio umano da H5N1.