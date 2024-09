Victoria Beckham dà il bentornato alla sua long bob era ed è subito Posh Spice

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 5 settembre 2024) L’era dei lunghi capelli perè ufficialmente conclusa. L’exGirl ha sorpreso i fan con un taglio completamente nuovo, mostrato in uno scatto su Instagram durante una recente vacanza di famiglia a Las Vegas. Il suo nuovo look è un elegante “lob” (bob), un taglio che sfiora delicatamente le spalle, arricchito da onde morbide e naturali. Con una riga centrale perfetta, laha scelto di portare i capelli dietro le orecchie per un effetto casual, ma chic.rivoluziona il suo hair look: l’iconicobob torna in auge Nel post su Instagram,ha espresso la sua gioia per aver trascorso un incredibile weekend a Las Vegas, celebrando il figlio Romeo.