Via Plessi si restringe è subito scontro

(Di giovedì 5 settembre 2024) Animi accesi lunedì scorso in consiglio comunale per la questione della riqualificazione di via Alessandro, a seguito della quale la strada è passata da due corsie a una (ricavando marciapiedi, percorso ciclo pedonale e aiuole) e, all’inizio della via, un incrocio con altre tre strade è stato risolto con due mini rotonde. Diversi cittadini hanno avuto modo di esprimersi durante il consiglio e non sono mancate sia le critiche sia le considerazioni positive. Tra le preoccupazioni che più hanno tenuto banco ci sono quelle legate alle situazioni di emergenza (cosa potrà succedere, ora che la strada è a una corsia, quando dovrà passare un’ambulanza?), alle manovre da fare all’altezza delle mini rotatorie, al traffico con l’apertura delle scuole, ma anche ad alcune criticità del progetto.