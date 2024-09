Traffico Roma del 05-09-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 5 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità lunedì possibili disagi anche asulla rete del trasporto pubblico per lo sciopero indetto a livello nazionale da 6 sigle sindacali l’agitazione è in programma dalle 830 alle 16:30 e potrà interessare bus filobus tram metropolitane e la ferrotramvia termini-centocelle nelle stesse ore a livello regionale la protesta coinvolgerà le linee Cotral bus extraurbani e ferrovie Metrenord tutti i dettagli sono anche sul sitomobilita.it In collaborazione con Luce Verde infomobilità