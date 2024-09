Terremoto Italia scossa in piena notte

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 5 settembre 2024) Unadidi magnitudo 3 è stata registrata alle 00:25 in Friuli Venezia Giulia, interessando le province di Udine e Pordenone. Secondo i dati forniti dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto epicentro a cinque chilometri da Tramonti di Sopra (Pordenone) e a sei chilometri da Socchieve e Preone (Udine). L’ipocentro delè stato localizzato a una profondità di dieci chilometri. Al momento, non si segnalano danni a persone o cose. La popolazione ha avvertito la, ma non si sono registrati episodi di panico o emergenze. Le autorità locali e la protezione civile continuano a monitorare la situazione per verificare eventuali scosse di assestamento. Si invita la cittadinanza a mantenere la calma e a seguire le indicazioni ufficiali.