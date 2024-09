Strage di Paderno smartphone e pc di Riccardo al setaccio per cercare una risposta al massacro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 5 settembre 2024) Milano, 4 settembre 2024 – Si cerca la spiegazione di unanei computer, negli, negli ultimi contatti. Con il nuovo sopralluogo di ieri nella villetta diDugnano, dove nella notte tra sabato e domenica scorsa il 17enneC. ha ucciso padre, madre e fratello di 12 anni, gli investigatori hanno portato via per analizzarlo un computer fisso. Un computer che non era stato preso quando nei giorni scorsi, nell’inchiesta condotta dai carabinieri e coordinata dalla Procura per i minori di Milano, erano stati portati via altri dispositivi informatici. Su quello e su tutti gli altri dispositivi, tra tablet, telefoni e pc, che sono stati sequestrati, verranno effettuate le analisi, anche pereventuali messaggi o ricerche on line che possano semmai chiarire le ragioni della