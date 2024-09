Stipendi ’pesanti’ Saputo spenderà 8 milioni in più

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024) E’ stato il sogno di mercato per mezza estate ed è sbarcato ieri a Roma: il club giallorosso ha trovato infatti l’accordo con Mats Hummels, centrale difensivo svincolato dal Borussia Dortmund, che ha firmato un ingaggio da 3bonus inclusi (il Bologna ne offriva 2). Dopo Hermoso (pure lui fu sondato dai rossoblù), ex Atletico, la Roma porta a casa un altro svincolato di lusso. Ha preferito altre operazioni il Bologna: l’acquisto di Erlic a titolo definitivo e il prestito di Casale. Troppo onerosi Hermoso e Hummels, per un Bologna che, già così, ha visto lievitare i costi di gestione alla voce monte ingaggi.