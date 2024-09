Sangiuliano in lacrime | Stavamo insieme ho pagato io i viaggi Poi le scuse alla moglie

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) "Avevamo una relazione, anche per questo ho revocato l’incarico". L’autodafé di Gennaronon poteva essere più scontato, malizioso, commosso e un po’ patetico. "Mi pesa raccontarlo, perché attiene a una sfera intima, c’è stato un rapporto personale", si confessa inil ministro della Cultura nel quarto d’ora più lungo della sua vita dopo il Tg1 della sera, che scatena le critiche delle opposizioni Pd e M5s per l’abuso di interesse privato in servizio pubblico.