Sangiuliano al Tg1 opposizioni all’attacco | La Rai pagata dai contribuenti al servizio del ministro!

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il caso Boccia è deflagrato come una bomba in mano deldella cultura Gennaroche adesso sta provando a rimettere insieme i cocci. Nella giornata di ieri ilha rilasciato un’intervista di oltre 10 minuti al direttore Marco Chiocci poco dopo il tg delle 20 su Rai 1, causando addirittura lo slittamento di “Affari tuoi”. Ilha confessato di aver avuto con Maria Rosaria Boccia un rapporto di natura affettiva e di aver anche pensato di nominarla come consigliera. Tuttavia ha deciso di bloccare tutto quando la loro relazione è diventata ancora più intima.inferocite: “La soap opera delin Rai” L’opposizione non ha affatto gradito che ildella Cultura abbia occupato la prima serata della Rai per spiegare di che natura è stata la relazione tra lui e Maria Rosaria Boccia.