’Radiografie’ di oltre quaranta opere di Memo Fornasari

(Di giovedì 5 settembre 2024) Domani alle 18 a palazzo Sartoretti a Reggiolo inaugura la mostra ". Radiografie", che raccogliedell’artista scomparso nel 1982. La mostra, a cura di Federica Merighi, presenta fino al 29 settembre una selezione didi, che ricostruisce la carriera di un’artista lasciato nell’oblio per troppo tempo. La mostra presenta la gran parte dell’opera artistica die ne fa emergere la sua anima duttile.è il colore come si vede dalle sue "Radiografie", ovvero delle composizioni che, accostando colori e luce, danno vita a immagini in equilibrio tra l’astratto e il reale.è il "Pittore delle stelle" grazie alle sue tante galassie materiche, lievi ed esplosive.è astratto perché perdendosi in un groviglio di segni dà vita a fantasiosi immaginari.