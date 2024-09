Rabiot ancora senza squadra | l’ex juventino ha rifiutato anche il Milan

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 5 settembre 2024) Adrien. Il centrocampista, ex giocatore della Juventus, ha visto il proprio contratto con i bianconeri scadere il 30 giugno, dopo che il francese non aveva accettato il rinnovo. Successivamente, come riportato dal Corriere della Sera,hala proposta giunta dal, per poi attendere ulteriori offerte dall’estero. Non è mancata la corte del Galatasaray, main questa situazione il francese ha dimostrato freddezza e sta ora valutando l’Arabia Saudita. L’Al Nassr,in cui militaCristiano Ronaldo, è interessata e potrebbe offrire un contratto triennale da 20 milioni annui.hailSportFace.