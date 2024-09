Progetti ricerca Sapienza ottiene 3 nuovi Erc Starting Grant da un milione e mezzo di euro ciascuno

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 5 settembre 2024) Fondi (undi) per sostenere ladi eccellenza in arrivo dall’pean Research Council (ERC) a tretargati. L’Erc –pean Research Council, l’organismo dell’Unionepea che finanzia itori di eccellenza, 3presentati da Principal Investigators dellanelle categorie Physical Sciences and Engineering e Social sciences and humanities. I treI 3 Erc sono stati ottenuti dal progetto 2D-Pulses presentato da Giovanni Batignani del Dipartimento di Fisica, dal progetto E-Nucl presentato da Mirko Gallo del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale e dal progetto COLIBRI presentato da Matilde Malaspina del Dipartimento di Lettere e culture moderne.