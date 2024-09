Prof ritardi e precariato | Altro che tre mesi di ferie Gli stipendi vanno alzati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024) "Quest’anno per le nomine siamo in ritardo rispetto al 2023, anche perché c’è grande confusione", afferma Ugo Barbi, segretario provinciale dello Snals. "Prevedere la possibilità di acquisire una abilitazione attraverso dei corsi online, norma attivata dal governo Draghi, tra l’costosissimi – prosegue – alimenta ile fa sì che personale che magari lavora da alcuni anni possa essere scavalcato nell’assegnazione di una cattedra da un neolaureato, una cosa poco simpatica. In questo modo non si risolve il problema e, nel medio lungo periodo, si rischia di creare le condizioni che potrebbero creare esuberi. A mio avviso la possibilità di abilitarsi dovrebbe essere consentita dopo tre anni di servizio o dopo l’immissione in ruolo.