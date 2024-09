Paralimpiadi 2024 | Martina Caironi splendido argento nel salto in lungo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 5 settembre 2024)ha vinto l’nelinfemminile T63 alledi Parigi. Quarta per quasi tutta la gara, a tre centimetri dal podio, l’azzurra ha sfoderato nell’ultimola misura di 5.06, che le ha consentito di issarsi in seconda posizione, alle spalle dell’australiana Vanessa Low, medaglia d’oro con 5.45. Completa il podio sul gradino più basso l’elvetica Elena Kratter. Confermato dunque lo stesso identico podio nello stesso ordine di tre anni fa a Tokyo 2020. Per la bergamasca classe ’89 è la terza medaglia d’paralimpica consecutiva nella disciplina, dopo quelle conquistate a Rio de Janeiro 2016 e Tokyo 2020. In totale diventano sei le medaglie a cinque cerchi per, a cui si sommano i due ori e i due argenti nei 100 metri T63.nelinSportFace.