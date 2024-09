Non si ruba a casa dei ladri | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 5 settembre 2024) Non sidei: trama, cast e streaming delQuesta sera, giovedì 5 settembre 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Non sideidel 2016 diretto da Carlo Vanzina. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Antonio, sposato con Daniela, ha un’impresa di pulizie; ma un giorno inspiegabilmente, perde un grosso appalto e si ritrova senza un soldo né un tetto. Trasferitosi temporaneamente dall’anziana zia Titina, si mette alla ricerca di un nuovo lavoro finché, per una serie di circostanze, finisce adi Simone Santoro, un disonesto pezzo grosso della politica, fidanzato con la bella e giovane Lori, che si offre di prendere lui e Daniela come camerieri a 5.000 euro al mese.