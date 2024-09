Nations League gli azzurri venerdì in campo contro la Francia L’Italia di Spalletti all’anno zero ancora una volta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Lucianoha raccontato di aver trascorso un’estate bruttissima, ma non è stata colpa del cambiamento climatico: colpa sua, lo ha ammesso lo stesso ct nella prima conferenza pubblica dopo l’addio rovinoso agli europei. “Mi sento responsabile di ciò che è successo”. Bene, anzi benissimo, ma allora perché è rimasto al suo posto e non si è dimesso, come fece ad esempio nel 2014 Cesare Prandelli dopo l’eliminazione nella prima fase del mondiale brasiliano (allora non lo sapevamo e non potevamo immaginarlo, ma quella fu l’ultima apparizione delnel torneo iridato)? Lucianone è invecelì, mentre in alto, sopra tutti, c’è sempre il presidente federale Gabriele Gravina. Sono cambiati invece molti giocatori elapotrebbero essere solo tre i sopravvissuti al disastro nell’undici di partenza.