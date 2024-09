Napoli querelle Osimhen? Nessuno esce vincitore o sconfitto Su Neres… Questo ed altro a Radio Goal

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 5 settembre 2024) Galli, Collovati, Marcolin, Marotta, Jeda, Rastelli, Caruso, Graziani e Nela hanno partecipato asulle frequenze di Kiss Kissper parlare dele di. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com: Giuseppe Galli, presidente dell’Asso-Procuratori, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kisskiss.it: “Da come si è sviluppata e poi conclusa lanenene. Tutte le parti hanno avuto delle prese di posizione che non gli hanno poi fatto gioco. Quando la valutazione di un calciatore supera i 100 milioni va assolutamente venduto. Per me non averlo ceduto quando arrivarono le prime offerte dilivello lo scorso anno è già una sconfitta.