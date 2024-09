Milano effetto supercontrolli | in estate furti in casa diminuiti del 28%

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 5 settembre 2024)– ??????È stata un’difficile per i topi d’appartamento a. Di conseguenza, il rientro è più facile per i milanesi che hanno lasciato temporaneamente le loro abitazioni per andare in vacanza: i “colpi“ dei ladri più o meno professionisti, che approfittano dell’esodo estivo per svaligiare le case vuote, sonodel 28% rispetto all’anno scorso. Precisamente, tra luglio e agosto se ne sono registrati 468, dunque più di un quarto in meno rispetto ai 652 messi a segno nello stesso bimestre del 2023. Il dato emerge da un bilancio dei servizi che le forze di polizia - Questura, Carabinieri e Guardia di finanza - hanno effettuato con l’obiettivo di rendere la città e l’hinterland più sicuri durante i mesi delle ferie, luglio e agosto, tracciato ieri durante il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Claudio Sgaraglia.