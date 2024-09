Maltempo sul lago di Como una frana travolge la Sp 72 | interrotta la provinciale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 5 settembre 2024) Varenna (Lecco), 5 settembre 2024 – La Sp 72 deldiè bloccata e. Un'altrasi è abbattuta sullarivierasca che costeggia la sponda orientale del Lario. Lo smottamento si è verificato questa sera, intorno alle 20.30, tra Perledo e Varenna. È stato innescato dale dalla pioggia che ha sferzato la Lombardia. Dalla parete che sovrasta la strada si sono staccati lastroni di roccia, blocchi di pietra e macigni, che hanno trascinato verso valle anche terra e alberi. I detriti hanno travolto e divelto le reti paramassi installate in quel punto, proprio perché ritenuto un versante instabile. Non si registrano feriti, né il coinvolgimento di automobilisti in transito o passanti. In posto sono intervenuti per primi i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Bellano e i vigili del fuoco del comandodi Lecco.