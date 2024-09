Londra fuori dall’industria della difesa europea? Cosa fare secondo Terhorst

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 5 settembre 2024) Aspettando il rapporto Draghi, che promette misure atte a un’integrazione continentale dell’industria, i britannici sono alla finestra. Che Brexit sia un rimpianto è ormai chiaro, e i produttori di sistemi d’arma Made in UK rischiano di essere tra i più danneggiati, a meno che il nuovo governo laburista non riesca a cambiare le carte in tavola. Questo quanto emerge dal commento di Linuscomparso su Rusi (Royal united services institute), il più antico e prestigioso think-tank securitario britannico. Il punto di partenza è ciò che ci si aspetta dalla prossima Commissione (magari influenzata proprio dalle riflessioni dell’ex primo ministro italiano) in termini di consolidamento dell’industria