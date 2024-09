L' altra Fashion Week

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 5 settembre 2024)a Parigi. Gennaio. Schivo schiere di fan in delirio che intasano i marciapiedi e mi faccio strada tra le auto nere fino all’ingresso della Fondation Louis Vuitton, progettata da Frank Gehry. Scannerizzo il mio codice QR, supero lo scalino con la scritta LV e mi faccio strada tra le imponenti vele di vetro della facciata del museo. Nell’aria si sente odore di carne alla brace. Ho un’idea di cosa ci aspetta. Gli inviti per questa sfilata includevano cappelli da cowboy e armoniche. Pharrell Williams presenta la sua seconda collezione nel ruolo di nuovo direttore creativo maschile di Louis Vuitton e ha deciso di farlo portando il West americano a Parigi. Alcune decine di chef stanno preparando un vero e proprio barbecue per l’after-party. In prima fila, il capo di LVMH Bernard Arnault, una delle persone piu? ricche del mondo, siede accanto all'ambassador di LV Bradley Cooper.