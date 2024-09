La sinistra americana e la disinformazione

Leggi tutta la notizia su butac

(Di giovedì 5 settembre 2024) Anni fa, proprio qui su BUTAC cercammo di spiegare a chi sosteneva che le fake news erano diffuse solo dai sostenitori delle destre che stavano cascando in un inganno, inganno che partiva dal bias del sentirsi dalla parte dei giusti. Nel 2020 ad esempio, facendo riferimento a un post di Fabio Salamida – post che ritenevo pieno di pregiudizi -, scrivevo: Affibbiare un’etichetta politica alle bufale è sbagliato, e che lo faccia un giornalista con tanto seguito social dispiace. Dispiace perché a sua volta sta disinformando. E ci sono tanti che lo seguono e che grazie a post come quello qui sopra si sentono più intelligenti e superiori, o immuni dall’information disorder, ma non lo sono. E di esempi di bufale dine potremmo fare tante, ma oggi non siamo qui per parlare della bufale della politica italiana.