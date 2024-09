Katy Perry spiega perché è tornata al lavoro con Dr Luke

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il comeback diper adesso è stato un mezzo flop ed è anche stato condito da molte critiche per la sua decisione di tornare alcon Dr., il famoso produttore (che negli anni ha creato decine di hit per moltissime popstar) che è stato accusato di violenze da Kesha. Nel 2016 la cantante di Tik Tok ha anche avuto una conversazione con Lady Gaga, nella quale ha dichiarato che anchesarebbe stata vittima di Dr.: “L’imputata inviò un messaggio di testo a Stefani Germanotta in si cui ribadiva l’accusa, giudicata falsa, per cui Gottwald Dr.l’avrebbe vi0lentata. In questo messaggio di testo, l’imputata sostiene inoltre che Gottwald avrebbe fatto le stesse cose anche a Kathryn Hudson”. Nel 2017 peròha negato di aver mai subito vi0lenze da parte del produttore.torna a parlare di Dr.