Il Paese Ritrovato apre le porte Cinema camminate e mostre per uscire dall’isolamento

(Di giovedì 5 settembre 2024) Settembre sarà un mese speciale per i residenti del. La struttura, gestita dalla cooperativa La Meridiana, che costituisce un piccolo borgo nel quale le persone affette da Alzheimer o da demenza vivono in appartamenti protetti e possono muoversi in modo autonomo nella piazza, al caffè, nei negozi ed alche fioriscono tutt’intorno, propone fino a fine mese tante attività che connettono i residenti al mondo esterno. Dalla camminata in Villa Reale, alla mostra fotografica di Maurizio Galimberti, all’intenso programma di attività nei centri di cura de La Meridiana, fino allo spot tv recitato da Leo Gullotta a breve su tutte le reti nazionali, saranno tanti i momenti per far riflettere sulla malattia e per far vivere momenti di entusiasmo ai 64 ospiti.