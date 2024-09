Dagli arresti domiciliari a Ballando con le stelle | la truffatrice Anna Sorokin parteciperà con la cavigliera elettronica?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Saràla nuova concorrente dicon lenegli Stati Uniti. A rivelarlo à stata la Disney, che ha annunciato la scelta di inserire la pregiudicata nel cast stellare della trasmissione ABC (di cui fanno parte anche l’ex cestista Dwight Howard, l’attrice Tori Spelling e Eric Roberts, fratello di Julia). La donna debutterà il prossimo 17 settembre, quando il programma tornerà in onda su ABC. Nel 2019,era stata condta a dodici anni di carcere per truffa, furto aggravato e altri sei capi d’imputazione, ma è stata rilasciata nel 2022 per buona condotta. Ma è stata arrestata nuovamente per essere rimasta sul suolo americano nonostante le fosse scaduto il visto. Ed è quindi costretta aglidall’ottobre 2022.