Come finisce il film I figli degli altri | sognando la maternità

(Di giovedì 5 settembre 2024) Ildi Rebecca Zlotowski termina con un finale malinconico: Ali decide di interrompere la relazione perché non vuole più impegnarsi seriamente, lasciando Rachel devastata. La separazione segna la fine del suo sogno di, poiché si rende conto che il tempo a sua disposizione per averebiologici sta scadendo. Tuttavia, nonostante la sofferenza, Rachel trova una forma di accettazione, scegliendo di continuare la sua vita senza rinunciare a relazioni affettive, anche se non nella forma che aveva sperato. La trama del, di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione, ruota attorno a Rachel, interpretata da Virginie Efira, che ha 40 anni, è single, senza, e lavorainsegnante in una scuola media. Ha una grande cerchia di amici e mantiene i contatti con il suo ex-marito. Prende lezioni di chitarra ed è felice della sua vita.