Caporalato multe fino a 5 500 euro per singolo lavoratore

(Di giovedì 5 settembre 2024) La lotta alin Italia ha vissuto differenti fasi ma, in linea generale, ci si è attestati su di un generale sbigottimento dinanzi all’ennesimo caso. Passata la tempesta, poi, il placido voltarsi dall’altra parte torna ad avere la meglio. Un nuovo provvedimento ha però ottenuto il via libera del Consiglio dei ministri. Una norma che attua una netta modifica al Testo unico dell’immigrazione, con riferimento al lavoro stagionale. Di seguito ne parliamo nel dettaglio, al netto però di una necessità assoluta di controlli serrati. Sanzioni e pene infatti sono importanti laddove ci sia l’intenzione di verificare e tutelare., nuove sanzioni Finalmente una stretta contro il fenomeno del, annoso in questo Paese. Come detto, la nuova norma va a modificare il Testo unico dell’immigrazione.