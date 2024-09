Buona la prima per la BC Servizi Arezzo | vittoria contro Perugia nell’amichevole di esordio

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di giovedì 5 settembre 2024)positivo per la BCScuola Basketdi coach Fioravanti, che nellauscita stagionale ha superato ilBasket, formazione di Serie C, con il punteggio di 64 a 53. L’insi è svolto al Palasport Estra, davanti a un folto pubblico di tifosi curiosi di vedere all’opera la nuova squadra amaranto. Nonostante l’assenza di due giocatori importanti, Buzzone e Prenga, la BCha mostrato un buon gioco sia in attacco, nonostante il poco tempo a disposizione per gli allenamenti, che in difesa, dove la squadra è apparsa già in forma con grinta e determinazione. Particolarmente apprezzati sono stati i momenti di gioco in velocità e i canestri dei nuovi innesti, che hanno strappato applausi convinti dagli spalti.