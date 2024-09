Buffy l' ammazzavampiri James Marsters | Dopo la scena di violenza sessuale sono dovuto andare in terapia

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 5 settembre 2024) La star dil', ricorda una delle scene più scomode e disturbanti dello show. L'ex vampiro Spike dil', ha recentemente descritto il suo "inferno personale" riflettendo su un episodio del 2002 in cui il suo personaggio di vampiro Spike tenta di imporsi sulla cacciatrice titolare (interpretata da Sarah Michelle Gellar). "mi ha mandato in, in realtà.mi ha distrutto", ha dettoal podcast Inside of You di Michael Rosenbaum, aggiungendo: "È unaproblematica per molte persone che amano la serie. Ed è il giorno professionalmente più buio della mia vita". La, tratta dall'episodio della sesta stagione Profondo rosso, è considerata una delle più difficili